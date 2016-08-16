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亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 12:53 BJT

日本债市：日债期货小升，因日股下跌令公债吸引力增加

另一方面，超长债持续承压，市场即将迎来的增强流动性标债，重点
应该是向市场提供长期公债。
    
    20年券收益率 上涨1.5个基点至0.265%。
    
    日经指数 下跌1.2%，美元兑日圆跌至五周低位。  
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.185%     +0.5   -0.190%
    五年期公债        -0.165%     +0.0   -0.165%
    10年期公债       -0.085%     +0.5   -0.090%
    20年期公债        0.270%     +2.0    0.250%
    30年期公债        0.360%     +2.0    0.340%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.40    +0.05    151.35
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美债每日展望            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    美国现货公债            英国公债市场              [
GB/CN]
    日本公债市场             中国债市                  [
CN/CN]
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CE
N-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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 (编译 高琦/戴素萍 审校 陈宗琦/王丽鑫)

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