日本债市：日债期货小升，因日股下跌令公债吸引力增加

另一方面，超长债持续承压，市场即将迎来的增强流动性标债，重点 应该是向市场提供长期公债。 20年券收益率 上涨1.5个基点至0.265%。 日经指数 下跌1.2%，美元兑日圆跌至五周低位。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.185% +0.5 -0.190% 五年期公债 -0.165% +0.0 -0.165% 10年期公债 -0.085% +0.5 -0.090% 20年期公债 0.270% +2.0 0.250% 30年期公债 0.360% +2.0 0.340% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.40 +0.05 151.35 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 美国现货公债 英国公债市场 [ GB/CN] 日本公债市场 中国债市 [ CN/CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CE N-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> (编译 高琦/戴素萍 审校 陈宗琦/王丽鑫)