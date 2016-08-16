澳新汇市：澳元和新西兰元兑日圆下滑，但兑其他货币持稳

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
澳元兑美元 升值0.13%，随大宗商品价格攀高。
澳洲央行8月会议纪录重申，8月降息旨在刺激经济加快增长，未来两年通胀料仍低于目标。
“我们预计通胀及薪资疲弱态势将持续，为政策提供进一步放宽的空间，”澳洲联邦银行(CBA)分析师说Michael Workman。
“薪资及通胀率的危险下行趋势，很有可能支持11月再度降息。”
新西兰元兑美元 基本持平在0.7211美元。(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽/李婷仪 审校 于春红/白云)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
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