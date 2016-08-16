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亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 12:53 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元兑日圆下滑，但兑其他货币持稳

澳元兑美元 升值0.13%，随大宗商品价格攀高。

澳洲央行8月会议纪录重申，8月降息旨在刺激经济加快增长，未来两年通胀料仍低于目标。

“我们预计通胀及薪资疲弱态势将持续，为政策提供进一步放宽的空间，”澳洲联邦银行(CBA)分析师说Michael Workman。

“薪资及通胀率的危险下行趋势，很有可能支持11月再度降息。”

新西兰元兑美元 基本持平在0.7211美元。(完)

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