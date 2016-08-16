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亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 13:20 BJT

台湾股市：追随亚洲其它市场走势下跌，台积电等权重股表现不佳

路透台北8月16日 - 台湾股市周二下跌，与其他亚洲股市的走势一致，受台积电 等权重股下挫的打压。

截至0503 GMT,台湾加权股价指数 下跌0.4%至9,111.19点，前一日收报9,148.51点。

电子类指数 下跌0.5%，而金融保险类指数 则下跌0.2%。

全球最大的晶圆代工商台积电则下跌1.7%。(完)

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