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亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 13:44 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元普遍走软，兑日圆跌幅居前

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* 美元/日圆挫跌0.79%，欧元/美元小涨0.23%，英镑/美元微涨0.19%，澳元/美元微幅走高0.17%

* 新西兰元/美元上升0.29%，美元/坡元微跌0.13%，美元/韩元下滑0.86%，美元/马币走软0.37%

* 日经指数挫跌1.1%，沪综指小幅下挫0.33%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.23%，美国原油跌0.52%，美国指标公债收益率报1.5406%

* 中国钢铁煤炭去产能任务艰巨，产能过剩与产业政策无关--发改委 (完)

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全部现汇报价 (编译 王颖；审校 王兴亚)

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