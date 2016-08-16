《汇市简讯》欧洲盘初：美元普遍走软，兑日圆跌幅居前

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
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* 美元/日圆挫跌0.79%，欧元/美元小涨0.23%，英镑/美元微涨0.19%，澳元/美元微幅走高0.17%
* 新西兰元/美元上升0.29%，美元/坡元微跌0.13%，美元/韩元下滑0.86%，美元/马币走软0.37%
* 日经指数挫跌1.1%，沪综指小幅下挫0.33%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.23%，美国原油跌0.52%，美国指标公债收益率报1.5406%
* 中国钢铁煤炭去产能任务艰巨，产能过剩与产业政策无关--发改委 (完)
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全部现汇报价 (编译 王颖；审校 王兴亚)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
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