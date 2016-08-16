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亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 13:43 BJT

香港热股：港机工程午盘升幅曾扩至逾两成，因中期净利劲增且派特别息

路透香港8月16日 - 太古 旗下飞机维修业务分支--香港飞机工程有限公司 周二午盘股价升幅一度扩大至21%，并触及11个月高位，因中期净利劲增且派发特别股息。

港机工程午盘初段一度触及65.45港元。香港时间13:39，涨18.63%，报64港元；大市恒生指数 则升0.13%。

该公司中午在联交所的声明称，今年上半年净利11.11亿港元，按年增长337%，主要受出售新加坡航空发动机维修服务所得收益带动。

董事局宣布派发中期股息每股0.63港元及特别息每股2.35港元，合计按年增397%。期内每股盈利6.68港元，升幅337%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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