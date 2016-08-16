台湾股市：收盘下跌劣于亚股，权重股表现不佳

路透台北8月16日 - 台湾股市周二收盘下跌。尽管亚股走高，但是权重股--台积电 表现不佳，且外资汇入力道似有趋缓，台股终场下跌。

台湾加权股价指数 收跌0.42%,至9,110.36点；今日成交初值 为831.74亿台币，上交易日修正后为798.93亿。

元大投顾市场研究部经理薛舜日说，台股波段涨幅已经不小，但关键的是近期的量能无法明显放大，等于宣告指数上攻无望。而外资近期买超动能似有趋缓，本地的资金也出脱股市，使得台股缺乏买盘动力。

〞政府基金、官股券商在调节，反向减码，已经连九天卖了。〞他说。

他也表示，明日是台指期的最后结算日，目前外资对此月分仍持有近七万口的净多单，做多的态势仍然明显，因此不预期外资会大力出脱持股。

8月台指期 将在8月17日最后交易；今日收跌0.39%报9,088点。

分析师表示，对台股的预期区间在8,900-9,200点。