台湾股市：收盘下跌劣于亚股，权重股表现不佳

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透台北8月16日 - 台湾股市周二收盘下跌。尽管亚股走高，但是权重股--台积电 表现不佳，且外资汇入力道似有趋缓，台股终场下跌。
台湾加权股价指数 收跌0.42%,至9,110.36点；今日成交初值 为831.74亿台币，上交易日修正后为798.93亿。
元大投顾市场研究部经理薛舜日说，台股波段涨幅已经不小，但关键的是近期的量能无法明显放大，等于宣告指数上攻无望。而外资近期买超动能似有趋缓，本地的资金也出脱股市，使得台股缺乏买盘动力。
〞政府基金、官股券商在调节，反向减码，已经连九天卖了。〞他说。
他也表示，明日是台指期的最后结算日，目前外资对此月分仍持有近七万口的净多单，做多的态势仍然明显，因此不预期外资会大力出脱持股。
8月台指期 将在8月17日最后交易；今日收跌0.39%报9,088点。
分析师表示，对台股的预期区间在8,900-9,200点。
本地时间13:51，亚洲主要股市大多小涨，MSCI亚太明晟指数 涨0.24%。(完)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
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