《汇市简讯》欧元/美元再度站上1.12水准，触及1.1213

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
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* 欧元/美元进入欧洲交易时段后上涨，从之前亚洲盘的1.1177涨至1.1213美元
* 美元/日圆抛盘引发美元全线走软，欧元及其它货币受提振
* 昨日高位1.1204已破，接下来测试周五高点1.1222
* 1.1225-35阻力区间，包括100日移动均线、双顶和1.1429-1.0912走势的61.8%回档位
* 今日还将有13亿欧元左右行权价在1.1200-1.1300之间的期权到期
* 汇价走势可能和缓，但只要美元/日圆继续承压，走势将偏上档(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。