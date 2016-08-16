《汇市简讯》欧元/美元再度站上1.12水准，触及1.1213

* 欧元/美元进入欧洲交易时段后上涨，从之前亚洲盘的1.1177涨至1.1213美元

* 1.1225-35阻力区间，包括100日移动均线、双顶和1.1429-1.0912走势的61.8%回档位

* 今日还将有13亿欧元左右行权价在1.1200-1.1300之间的期权到期