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市场报道 | 2016年 8月 16日 星期二 14:08 BJT

《汇市简讯》欧元/美元再度站上1.12水准，触及1.1213

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* 欧元/美元进入欧洲交易时段后上涨，从之前亚洲盘的1.1177涨至1.1213美元

* 美元/日圆抛盘引发美元全线走软，欧元及其它货币受提振

* 昨日高位1.1204已破，接下来测试周五高点1.1222

* 1.1225-35阻力区间，包括100日移动均线、双顶和1.1429-1.0912走势的61.8%回档位

* 今日还将有13亿欧元左右行权价在1.1200-1.1300之间的期权到期

* 汇价走势可能和缓，但只要美元/日圆继续承压，走势将偏上档(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 高琦)

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