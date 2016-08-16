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亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 14:30 BJT

日本股市：日经指数收跌1.6%至逾一周低点，日圆上涨导致尾市卖盘加速

路透东京8月16日 - 日本股市日经指数周二收盘跌至逾一周低点，因在美元兑日圆触及一个月低点后，尾市卖盘加速。

在美国今日稍晚将公布一系列经济数据前，市场也变得谨慎。

日经指数 收盘跌1.6%至16,596.51点，创8月5日以来最低收位。

东证股价指数 收盘跌1.4%至1,298.47点；JPX-日经400指数 收跌1.4%至11,684.54点。(完)

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