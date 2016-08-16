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亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 14:49 BJT

更正-澳洲股市：收低，金融及非必需品类股跌势抵消了资源类股涨势

(更正：因译文有误，标题及内文第一段改为“非必需品类股”，非“必需品类股”)

路透悉尼8月16日 - 澳洲股市周二收低，能源和自然资源类股涨势，被金融及非必需品类股跌势所抵消。

澳洲指标股指S&P/ASX 200指数 收低0.14%或7.96点至5,532.0点，但仍接近本月稍早所及高位5,611.2点。

今年以来累计涨4.5%，主要归功于利率降低以及银行存款因收益低而流入市场。(完)

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