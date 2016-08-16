修正-全球金市：金价上扬，因美国升息预期降温令美元承压

(因译文有误，内文第七段应为“贵金属交易公司”而非“贸易机构”)

路透8月16日 - 金价周二连涨第二日，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的预期降温导致美元走软。

0639GMT，现货金 涨0.7%左右，至每盎司1,348.86美元。金价周一上涨0.2%。

美国期金 上涨0.5%至每盎司1,354.70美元。

山东黄金集团首席分析师蒋舒称，金市处于多空两方平衡中，双方都在等待更多经济数据以判断趋势；多数投资者并不太积极，因为他们对应该如何选择并没有把握。

市场将关注今日稍晚美国公布的经济数据，包括消费者物价指数(CPI)、房屋开工及工业生产数据，这是衡量美国经济状况的又一机会。

路透技术分析师王涛称，现货金可能重返8月12日低点1,333.50美元，因其从该水准开始的反弹可能已结束。

贵金属交易公司MKS Pamp在报告中称，“金价的初步阻力位在重要的1,350美元关口，第一道支撑位在1,335-1,336美元左右。”

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周一表示，央行官员和政府必须推出新政策，为经济应对长期的低利率提供缓冲，而后者可能导致未来的衰退更加严重且更难以规避。

周一美国证券交易委员会(SEC)监管文件显示，在第二季金价上涨至两年高点之际，索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)大幅削减黄金持仓。

现货白银 涨1.2%，报每盎司20.03美元。

铂金 升1.7%至1,126.40美元，稍早触及近三周低点1,105.50美元；钯金 涨约0.5%，至697.20美元。(完)

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