修正-全球金市：金价上扬，因美国升息预期降温令美元承压

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
(因译文有误，内文第七段应为“贵金属交易公司”而非“贸易机构”)
路透8月16日 - 金价周二连涨第二日，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的预期降温导致美元走软。
0639GMT，现货金 涨0.7%左右，至每盎司1,348.86美元。金价周一上涨0.2%。
美国期金 上涨0.5%至每盎司1,354.70美元。
山东黄金集团首席分析师蒋舒称，金市处于多空两方平衡中，双方都在等待更多经济数据以判断趋势；多数投资者并不太积极，因为他们对应该如何选择并没有把握。
市场将关注今日稍晚美国公布的经济数据，包括消费者物价指数(CPI)、房屋开工及工业生产数据，这是衡量美国经济状况的又一机会。
路透技术分析师王涛称，现货金可能重返8月12日低点1,333.50美元，因其从该水准开始的反弹可能已结束。
贵金属交易公司MKS Pamp在报告中称，“金价的初步阻力位在重要的1,350美元关口，第一道支撑位在1,335-1,336美元左右。”
美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周一表示，央行官员和政府必须推出新政策，为经济应对长期的低利率提供缓冲，而后者可能导致未来的衰退更加严重且更难以规避。
周一美国证券交易委员会(SEC)监管文件显示，在第二季金价上涨至两年高点之际，索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)大幅削减黄金持仓。
现货白银 涨1.2%，报每盎司20.03美元。
铂金 升1.7%至1,126.40美元，稍早触及近三周低点1,105.50美元；钯金 涨约0.5%，至697.20美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/于春红; 审校 张荻/王兴亚)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
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