金属期市：伦铜徘徊在近一个月低点，因季节性需求疲弱和前景不确定

0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.1%至每吨4,772美元，周一小幅收高。伦铜上周五曾触及一个月低点4,750.50美元，今年以来累计上涨1%左右。

上海期货交易所主力期铜合约 基本持平，收报每吨37,220元人民币。

其他金属方面，LME期镍 下滑1.1%，周一涨幅1.8%。近些天交投尤为动荡，交易商在关注菲律宾整顿矿业的进展情况。菲律宾政府对该国采矿业的环保检查结果定于本月公布。

菲律宾第二大镍生产商Global Ferronickel Holdings 周一称，一旦镍价料将进一步回升，该公司可能将在2016年下半年恢复对中国出口更高等级的镍矿石。

与此同时，中国发改委正在采取措施加快去产能工作，包括督促各地和中央企业切实把确保完成任务的责任落到实处。

中国7月当月，全社会用电量5,523亿千瓦时，同比增长8.17%，增速同比大幅回升9.49个百分点。

全球矿业巨擘必和必拓 公布年度亏损达创纪录的64亿美元，因对页岩油业务押错赌注、巴西大坝灾难事故、以及大宗商品价格下跌打击，不过该公司表示，预期今年自由现金流将增加超过一倍。 (完)

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