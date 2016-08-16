金属期市：伦铜徘徊在近一个月低点，因季节性需求疲弱和前景不确定

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.1%至每吨4,772美元，周一小幅收高。伦铜上周五曾触及一个月低点4,750.50美元，今年以来累计上涨1%左右。
上海期货交易所主力期铜合约 基本持平，收报每吨37,220元人民币。
其他金属方面，LME期镍 下滑1.1%，周一涨幅1.8%。近些天交投尤为动荡，交易商在关注菲律宾整顿矿业的进展情况。菲律宾政府对该国采矿业的环保检查结果定于本月公布。
菲律宾第二大镍生产商Global Ferronickel Holdings 周一称，一旦镍价料将进一步回升，该公司可能将在2016年下半年恢复对中国出口更高等级的镍矿石。
与此同时，中国发改委正在采取措施加快去产能工作，包括督促各地和中央企业切实把确保完成任务的责任落到实处。
中国7月当月，全社会用电量5,523亿千瓦时，同比增长8.17%，增速同比大幅回升9.49个百分点。
全球矿业巨擘必和必拓 公布年度亏损达创纪录的64亿美元，因对页岩油业务押错赌注、巴西大坝灾难事故、以及大宗商品价格下跌打击，不过该公司表示，预期今年自由现金流将增加超过一倍。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/刘秀红；审校 张明钧/王兴亚)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
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