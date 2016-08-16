中国经济：第三批PPP示范项目收到1,070个项目申报，总投资2.2万亿元--财政部

路透北京8月16日 - 中国财政部周二称，截至7月25日共收到各地申报政府和社会资本合作第三批PPP示范项目1,070个，项目计划总投资约2.2万亿元人民币，并将在9月初形成第三批示范项目清单并正式对外公布。

财政部网站刊登的新闻稿称，此次申报项目涉及能源、交通运输、水利、环境保护、市政公用事业、农业、林业、科技、保障性安居工程、教育、文化、医疗、卫生、养老、旅游、体育等公共服务领域。

“在后续的专家推荐、集中评审等工作中，相关部委要全程参与，严格把关，确保示范项目的优质性和引领性。评审全过程要透明公开，确保评选结果客观公正，经得起社会检验。”财政部称。

近日，财政部PPP工作领导小组会同科技部、工信部等20家部委召开第三批PPP示范项目工作协调会。通报第三批示范项目申报情况及评审工作方案，并部署推进下一步评审工作。