中国经济：第三批PPP示范项目收到1,070个项目申报，总投资2.2万亿元--财政部

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透北京8月16日 - 中国财政部周二称，截至7月25日共收到各地申报政府和社会资本合作第三批PPP示范项目1,070个，项目计划总投资约2.2万亿元人民币，并将在9月初形成第三批示范项目清单并正式对外公布。
财政部网站刊登的新闻稿称，此次申报项目涉及能源、交通运输、水利、环境保护、市政公用事业、农业、林业、科技、保障性安居工程、教育、文化、医疗、卫生、养老、旅游、体育等公共服务领域。
“在后续的专家推荐、集中评审等工作中，相关部委要全程参与，严格把关，确保示范项目的优质性和引领性。评审全过程要透明公开，确保评选结果客观公正，经得起社会检验。”财政部称。
近日，财政部PPP工作领导小组会同科技部、工信部等20家部委召开第三批PPP示范项目工作协调会。通报第三批示范项目申报情况及评审工作方案，并部署推进下一步评审工作。
截至上半年，中国拟采用PPP模式的储备项目已经达到了9,285个，总投资预计超过10.6万亿元，其中已落地项目的投资额超过1万亿元。财政部已会同相关部门推出两批、232个示范项目，总投资超过8,000亿元。 （完） (发稿 李子木；审校 沈燕/曾祥进)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
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