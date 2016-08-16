台湾个股：兆丰银将加强财管及金融市场操作，增添获利引擎--董事长

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透台北8月16日 - 台湾大型公股金控--兆丰金控 董事长徐光曦周二指出，旗下子公司兆丰商银未来的获利引擎不能只靠授信业务，将朝财富管理及金融市场操作等各方面努力。
兆丰金今天进行新任董事长交接，由徐光曦接掌兆丰金控及兆丰商银董事长；他表示，〞今后兆丰的发展，务必要努力在风险控管，因为台湾对风控的注意不如人家。〞
而在获利来源方面，徐光曦指出，未来兆丰的获利引擎不能只有做授信，在财管和金融市场操作都是很好努力的方向。
〞金融市场操作主要是在债、票券和外汇等各方面，各银行都在这方面努力...资金这么多显然必须配置在境内和海外的债券。〞徐光曦对路透说，〞当然，美元等外币债有汇率风险，但相对而言它的利率也比较高。〞
徐光曦并称，在金融市场的操作策略上，将随利率及汇率随时调整，〞例如，在美元强时就多放一点美元〞；至于近来在亚洲股市表现相当突出的台股操作方面，他则说，〞股市不是银行的强项。〞
兆丰金控为八家官股银行和金控中的〞获利王〞，今年前7月累计税前和税后盈余分别达到217.65亿台币及179.47亿台币，每股税后盈余达1.32台币。周二以每股24.15台币平盘作收。(完)
(记者 罗两莎 ；审校 林高丽)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
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