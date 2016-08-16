台湾货币市场：短率持续盘旋低档，银行间资金普遍充裕惟需求疲软

* 短率持续盘旋低档 * 短票供不应求带动跨月交投增温 * RP利率依旧持于既有区间低位 记者 詹静宜 路透台北8月16日 - 台湾银行间拆款利率周二持续盘旋低档。资金调度人士指出，整体市场资金情势仍旧 宽松，银行间资金普遍充裕惟需求疲软，致银行间累计超额准备持续攀高，短率只能贴紧低位。 他们表示，今日央行未再引导银行间隔拆利率开盘价续创新低，并未释出进一步短率方向，短率回归现有 资金情势主导，而近期每日整体银行间超额准备皆高达300-400亿台币的水准，显示银行间资金水位高涨，且 央行冲销银行间隔拆过剩资金的力道也稍显不足。 〞今天市场就是风平浪静，很安静没什么需求。〞一大型银行资调人员说。 台湾银行间隔夜拆款利率 周二开在0.176%，上交易日开盘利率为0.174%，上日加权平均利率收在0. 177%。 本地时间15:40 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.273 31.370 台湾加权股价指数<.TWII 9,110.36 9,148.51 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.177% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.200% 0.174-0.220% --一周拆款利率区间 0.176-0.290% 0.174-0.290% **短票需求偏强** 短票方面，一大型票券商交易员指出，目前银行间买票需求畅旺，现有票量尚无法满足市场需求，成交以 跨月短票为优先，带动跨月短票交投比重逐步提高至50%。 〞最近票都一直不太够卖。〞一位大型票券商交易员说。 另位票券交易主管表示，现在有些银行担心利率走跌及资金消化不易，在市场找寻天期较长的短票，甚至 连90天期短票都可接受，当然利率会多给一点点贴水。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.287%，区间在0.25-0.35%，成交金额为149.33 亿台币；前日加权平均利率为0.287%，区间在0.25-0.35%，成交金额为174.03亿台币。 今日央行定存单到期金额为4,235.8亿台币，发行金额待稍晚公布。 本周到期央行定存单共1兆(万亿)3,250.3亿台币；本周余日分别为周三1,978亿、周四2,316亿及周五1,61 8亿。 拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为331亿台币，累计超额准备4,309亿台币、加计前期1%的 超额准备为5,306亿台币。 **RP利率持平区间** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今日资金情势依旧宽裕，南亚无担债交割50亿台币也丝毫 不影响市场资金调度，RP利率维持在既有区间低位。 他们并指出，目前券源偏少，成交多以到期续作为主，且券商间资金缺口不大，市场资金充裕下调度相当 顺畅，月底前料RP利率将续徘徊在低档。 “我们在赶钱，利率要符合水准，不然就谢谢再联络。” 另位大型票券商交易员说。 上述交易员也称，由于该公司要求压低资金成本，要逐步将短天期公债、公司债RP利率分别趋跌靠向0.22 %、0.24%，趁现在投信端有钱时微降RP利率向该公司成交的区间低位靠拢。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率持平于上日的0.27-0.28%；与银行承作的公债RP利率主要 成交在0.29%，少数成交在0.28%，上日亦同；而短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.34-0.35% ，与上日一致。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间持稳在上日的0.21-0.24%，短天期公司债附买 回利率主要成交在0.21-0.25%，上日亦同。(完) (审校 林高丽)