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市场报道 | 2016年 8月 16日 星期二 15:53 BJT

《汇市简讯》美元/加元跌穿1.29，为一个月以来首次

0739GMT

* 美元/加元欧洲盘初跌穿1.29水准，美元表现疲软

* 而且油价走强提振加元

* 西德克萨斯中质油(WTI)报每桶45.75美元，两周前不到40美元

* 美元/加元在1.2860/65挂有买单，1.2861/63为7月14/15低位

* 加拿大6月制造业销售数据定于1230GMT公布，预期增长0.7%，5月为下降1.0%

* 美国7月通胀数据亦定于1230GMT公布。CPI预期同比上升0.9%，6月为上升1.0%(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张涛)

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