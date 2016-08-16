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亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 16:15 BJT

《全球汇市》FED官员讲话拖累美元全线下跌，兑日圆创逾一个月低位

今日市场将关注今日稍晚公布的美国经济数据，包括消费者物价指数(CPI)、房屋开工
以及工业生产，作为判断美国经济状况的又一机会。

    瑞士信贷资深外汇投资策略师Heng Koon How称，未来几个月美元兑日圆可能进一步下
跌，因为日圆受到日本经常帐盈余扩大等因素支撑。
    
    “我们预期日圆会进一步走强的关键风险，当然在于日本央行下次政策会议上进一步大
举放松政策，”Heng称，他预计三个月后美元兑日圆约处于96日圆水平。

   “但今年迄今为止他们一直令人失望，也未能扭转人气，”他还说。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1261  1.1183  +0.70  +3.69  1.0860
    美元/日圆            100.30  101.24  -0.93 -16.63  120.30
    欧元/日圆         112.93  113.19  -0.23 -13.44  130.47
    美元/瑞郎            0.9644  0.9724  -0.82  -3.73  1.0018
    英镑/美元            1.2933  1.2879  +0.42 -12.25  1.4738
    美元/加元            1.2876  1.2919  -0.33  -6.96  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6349  6.6462  -0.17  +1.02  6.5680
    澳元/美元            0.7713  0.7672  +0.53  +6.02  0.7275
    新西兰元/美元        0.7271  0.7203  +0.94  +6.53  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0863  1.0876  -0.12  -0.21  1.0886
    欧元/英镑         0.8704  0.8682  +0.25 +18.15  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.4766  9.4555  +0.22  +3.34  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1750  8.2114  -0.44  -7.52  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 刘秀红/蔡美珍/艾茂林/于春红/王洋/汪红英/张涛)

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