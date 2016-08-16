《全球汇市》FED官员讲话拖累美元全线下跌，兑日圆创逾一个月低位

今日市场将关注今日稍晚公布的美国经济数据，包括消费者物价指数(CPI)、房屋开工 以及工业生产，作为判断美国经济状况的又一机会。 瑞士信贷资深外汇投资策略师Heng Koon How称，未来几个月美元兑日圆可能进一步下 跌，因为日圆受到日本经常帐盈余扩大等因素支撑。 “我们预期日圆会进一步走强的关键风险，当然在于日本央行下次政策会议上进一步大 举放松政策，”Heng称，他预计三个月后美元兑日圆约处于96日圆水平。 “但今年迄今为止他们一直令人失望，也未能扭转人气，”他还说。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1261 1.1183 +0.70 +3.69 1.0860 美元/日圆 100.30 101.24 -0.93 -16.63 120.30 欧元/日圆 112.93 113.19 -0.23 -13.44 130.47 美元/瑞郎 0.9644 0.9724 -0.82 -3.73 1.0018 英镑/美元 1.2933 1.2879 +0.42 -12.25 1.4738 美元/加元 1.2876 1.2919 -0.33 -6.96 1.3839 美元/离岸人民币 6.6349 6.6462 -0.17 +1.02 6.5680 澳元/美元 0.7713 0.7672 +0.53 +6.02 0.7275 新西兰元/美元 0.7271 0.7203 +0.94 +6.53 0.6825 欧元/瑞郎 1.0863 1.0876 -0.12 -0.21 1.0886 欧元/英镑 0.8704 0.8682 +0.25 +18.15 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.4766 9.4555 +0.22 +3.34 9.1705 美元/挪威克朗 8.1750 8.2114 -0.44 -7.52 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 刘秀红/蔡美珍/艾茂林/于春红/王洋/汪红英/张涛)