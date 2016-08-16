国际油市：油价持稳在五周高点附近，因传言称产油国将支撑市场

交易商表示，稍早油价下跌源于对两周涨势的获利了结。

之前的涨势受到产油国可能采取行动缓解供应过剩的预期推动。

“原油涨至四周高点，因外界臆测持续升温，寄望OPEC将在接下来的成员国会议中讨论限产的可能性。俄罗斯也加入，表示对这类会谈采取开放态度，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)表示。

但许多交易商对于OPEC内部能否达成共识表示怀疑，并预期会议将会无果而终，就像4月会议一样。

分析师亦表示，对委内瑞拉产量的疑虑也支撑油市走高。

由于面临经济与政治危机，以及持续多年的投资不足与管理不当，委内瑞拉石油年产量料出现14年来最剧烈的下滑。

(完)

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