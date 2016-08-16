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亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 16:18 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月16日

8月16日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时
间16:16时，1港元=0.85435人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为25.47%，低于上交易日收盘的26.47%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.44      4.85      1.07
 建设银行                                          5.33      5.74      1.09
 中国银行                                          3.45      3.47      1.16
 农业银行                                          3.20      3.09      1.21
 招商银行                                         18.31     18.62      1.15
 中信银行                                          6.58      5.19      1.48
 交通银行                                          5.88      5.69      1.21
 民生银行                                          9.41      8.40      1.31
 中国人寿                                         21.98     19.34      1.33
 中国平安                                         33.92     40.10      0.99
 中国太保                                         26.38     28.95      1.07
 中信证券                                         17.67     18.94      1.09
 新华人寿                                         45.68     32.05      1.67
 海通证券                                         16.15     14.36      1.32
 华能国际                                          7.37      5.12      1.68
 大唐发电                                          4.17      2.09      2.34
 华电国际                                          5.46      3.86      1.66
 中煤能源                                          5.92      3.90      1.78
 中国神华                                         15.30     15.00      1.19
 中国石油                                          7.42      5.39      1.61
 兖州煤业                                         13.52      4.83      3.28
 中国石化                                          5.02      5.68      1.03
 上海石化                                          6.32      4.05      1.83
 中海油服                                         12.53      6.48      2.26
 仪征化纤                                          4.03      1.57      3.00
 中国铝业                                          4.03      2.85      1.66
 江西铜业                                         15.30      9.42      1.90
 洛阳钼业                                          4.16      1.78      2.74
 紫金矿业                                          3.55      2.93      1.42
 马钢股份                                          2.84      1.91      1.74
 鞍钢股份                                          4.60      3.93      1.37
 重庆钢铁                                          2.52      2.16      1.37
 海螺水泥                                         16.79     21.65      0.91
 洛阳玻璃                                         26.65      4.92      6.34
 京城机电                                         10.48      3.36      3.65
 中联重科                                          4.36      2.71      1.88
 金隅股份                                          4.35      3.02      1.69
 中国国航                                          8.04      6.40      1.47
 东方航空                                          6.94      4.58      1.77
 南方航空                                          8.10      5.50      1.72
 中国远洋                                          5.33      2.89      2.16
 中海集运                                          4.12      1.74      2.77
 中集集团                                         14.80      9.42      1.84
 中海发展                                          6.62      4.73      1.64
 宁沪高速                                          9.32     11.44      0.95
 深高速                                            8.66      7.84      1.29
 成渝高速                                          4.84      2.83      2.00
 皖通高速                                         13.79      6.78      2.38
 广深铁路                                          4.22      3.94      1.25
 中国南车                                          9.39      7.56      1.45
 中国交建                                         11.72      9.76      1.41
 中国铁建                                          9.39     10.36      1.06
 中国中铁                                          7.16      6.26      1.34
 长城汽车                                         10.82      8.00      1.58
 比亚迪                                           59.92     51.60      1.36
 广汽集团                                         24.06     10.74      2.62
 青岛啤酒                                         30.21     28.00      1.26
 白云山                                           26.43     20.05      1.54
 新华制药                                         14.73      6.22      2.77
 海信科龙                                         12.85      5.79      2.60
 南京熊猫                                         15.76      6.94      2.66
 晨鸣纸业                                          9.31      7.04      1.55
 上海医药                                         19.88     20.65      1.13
 中兴通讯                                         15.16     12.08      1.47
 东方电气                                         10.10      6.37      1.86
 潍柴动力                                          9.17     10.10      1.06
 东北电气                                          7.17      2.95      2.84
 广船国际                                         29.79     12.40      2.81
 昆明机床                                          6.87      2.57      3.13
 一拖股份                                          9.71      4.31      2.64
 北辰实业                                          4.44      2.60      2.00
 创业环保                                          8.07      4.18      2.26
 中国中冶                                          3.93      2.50      1.84
 金风科技                                         17.18     12.46      1.61
 丽珠                                             49.59     41.10      1.41
 万科                                             27.57     20.95      1.54
 郑煤机                                            5.90      3.46      2.00
 大连港                                            2.57      1.59      1.89
 山东墨龙                                         11.21      3.77      3.48
 浙江世宝                                         47.89     11.62      4.82
 复星医药                                         21.55     20.00      1.26
 光大银行                                          4.12      3.76      1.28
 东江环保                                         20.85     13.48      1.81
 上海电气                                          8.65      3.60      2.81
 广发证券                                         18.14     18.38      1.16
 华泰证券                                         21.70     18.26      1.39
 东方证券                                         17.08      8.49      2.35
 
        
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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