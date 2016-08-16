国际油市：伊朗原油产量升至385万桶/日，出口量为220万桶/日--NIOC

路透迪拜8月16日 - 伊朗官方通讯社伊斯兰共和国通讯社(IRNA)援引伊朗国家石油公司(NIOC)董事总经理Ali Kardor称，伊朗原油产量为385万桶/日，出口量为220万桶/日。

伊朗石油部长尚甘尼上周向议会表示，他希望在五年内将原油产量提高至460万桶/日，该水平远远高于受到制裁前的380-400万桶/日。(完) (编译 汪红英；审校 李春喜)