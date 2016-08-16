更新版 1-中国汇市：美指偏弱人民币续收升，银行结售汇数据影响不大

* 人民币续收升，中间价续升逾120点 * 美指连续小跌缓解央行维稳压力 * 客盘仍略偏购汇，自营平仓需求限制人民币升势 * 银行结售汇数据对市场影响不大 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京8月16日 - 人民币兑美元即期 周二续收升，中间价则续涨逾1 20点。交易员称，美指连续小幅调整缓解央行维稳压力，但客盘仍略偏购汇，且自营盘也有 获利平仓需求；当然G20杭州峰会临近，机构预期在此之前人民币很难偏离区间波动。 他们并指出，境内美元掉期经历两天波动之后逐渐恢复平静，市场忌惮大行打压长端， 一有风吹草动随即离场，但一年期掉期点若下探至500点左右，则仍会有实需买盘出来。今 日公布的银行结售汇数据影响不大，午后人民币升幅扩大，主要受非美货币上涨带动。 “美指 在跌，购汇当然也有，现在央妈已经不太需要出手了，运气不错，应该很 开心。”一中资行交易员称。 亦有中资行交易员表示，近期人民币走势的关键还是美元和非美货币，而深港通对外汇 市场没有直接的影响。 “今天非美涨的很多，美元疲弱，大家就都出来卖美元了。”他称。 中国国家外汇管理局周二公布，7月银行结售汇逆差317亿美元，较上月的128亿美元逆 差扩大146.83%，为连续第13个月出现逆差且为四个月来最大。1-7月银行累计结售汇逆差2, 055亿美元，1-7月境内银行累计涉外收付款逆差2,008亿美元。 收盘后中国政府网发布消息称，深港通相关准备工作已基本就绪，国务院已批准深港通 实施方案。 2016年G20领导人峰会将于9月4-5日在浙江杭州举行。而此前7月23-24日已在中国成都 举行G20财长和央行行长会。 全球汇市方面，美元周二全线下跌，兑日圆下跌整整1日圆至一个月低位，而且兑大宗 商品相关货币亦下跌，这些货币与经济成长及全球投资者风险偏好上升最紧密相关。[FRX/C N] 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.05%至94.58；SDR篮子指数微升至95.88，BIS篮子指数微跌至94.98。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.626 6.6406 0.22% XS> 中间价 6.6305 6.643 0.19% 成交额<CNYSPTVOL=CF 190.86亿美 170.35亿美元 XT> 元 日内波动幅度(pips) 164 日低6.6404 日高6.62 4 今年以来升贬幅度 -2.00% 2005年汇改以来升贬 24.91% 幅度 一年期美元/人民币掉 655 期 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.634 6.648 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.766 6.7698 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.629；交 易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每 小时发布一个参考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红/林高丽)