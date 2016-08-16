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市场报道 | 2016年 8月 16日 星期二 16:56 BJT

《汇市简讯》英镑/美元涨向1.30，因英国CPI数据高于预期

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* 英国7月通胀数据发布后，英镑/美元上涨约0.005美元逼近1.30

* 英国7月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.6%(路透调查预估为上升0.5%)；零售物价指数(RPI)较上年同期上升1.9% (路透调查预估为上升1.7%)

* 对反对英国央行采取更多宽松货币政策的人带来鼓舞

* 行权价1.2995美元的3.46亿英镑期权纽约时段到期，周三将有行权价1.30美元规模减半的期权到期

* 接下来的阻力位为上周五高位1.3035

* 英国通胀数据公布前，英镑贸易加权指数跌至六年多低位 (完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张涛)

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