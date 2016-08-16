《汇市简讯》英镑/美元涨向1.30，因英国CPI数据高于预期

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
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* 英国7月通胀数据发布后，英镑/美元上涨约0.005美元逼近1.30
* 英国7月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.6%(路透调查预估为上升0.5%)；零售物价指数(RPI)较上年同期上升1.9% (路透调查预估为上升1.7%)
* 对反对英国央行采取更多宽松货币政策的人带来鼓舞
* 行权价1.2995美元的3.46亿英镑期权纽约时段到期，周三将有行权价1.30美元规模减半的期权到期
* 接下来的阻力位为上周五高位1.3035
* 英国通胀数据公布前，英镑贸易加权指数跌至六年多低位 (完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张涛)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。