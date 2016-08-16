台湾货币市场：8月17日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北8月17日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期1,978亿台币。 --南亚发放261.72亿台币现金股利。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 -------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素： 央行存单到期 2兆(万亿)7,394.5亿台币。 8/18 2,316亿台币 8/19 1,618亿台币 8/22 2,412亿台币 8/23 2,827.5亿台币 8/24 3,973.5亿台币 8/25 3,200亿台币 8/26 1,597亿台币 8/29 3,471.5亿台币 8/30 1,687.5亿台币 8/31 2,318.5亿台币 9/01 1,437亿台币 9/02 532亿台币 9/03 4亿台币 --公债还本与付息共21亿台币。 8/22 100甲8期5息 11.25亿台币 8/24 101甲8期4息 9.75亿台币 --上市大型公司现金股利发放时程： 8/25：第一金108.88亿台币 8/26：中华电425.51亿台币、和硕129.54亿台币、广达146.78亿台币及中信金146.02亿台币。 8/31：华硕111.41亿台币及正崴102.47亿台币。 9/02：兆丰金203.997亿台币。 紧缩因素： --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜； 审校 罗两莎/曾祥进)