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亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 17:01 BJT

台湾汇市：台币随韩元大涨收升，外商银抛汇令台币再度靠向本波高位

* 台币随韩元强升，再趋近波段高位
    * 午后外商银抛汇，力道不小
    * 明日区间料在31.150-31.350

    路透台北8月16日 - 台币兑美元 周二收升。交易员表示，韩元 冒险意愿升高同时拉抬
台币，且午后外商保管银行陆续抛汇，力道不小，令台币再度靠向本波高位31.166。
    
    台币8月11日(上周四)盘中高位在31.166，前高是去年7月22日的31.165。汇银人士表示，尽管台股<.TWII
>今日收盘下跌，但午后有2-3家外商银行抛汇力道颇大，推升台币。上午盘出口商虽稍有抛汇，不过下午以后
动作就沈寂许多。
    
    〞下午后31.200这里有一些被(央行)安排的美元买盘。〞一家本地商银交易员表示。
    
    他们也说，8月至今台币大致是处于升值行情，出口商卖的美元尚且不多。若是美元行情一直被压在低位
，出口商一直惜售，但到月底出口商美元卖压势必仍要出笼，则届时台币可能再有一波升值行情，也不排除再
挑战31大关。
    
    但也有交易员认为，台股 走至今日恐怕是高点已现，未来将进入震荡整理格局，再冲高点有些困
难。在此情况下，外商再大幅的净汇入可能也很有限，不排除31.166会是今年的高位。
    
    〞股市没有之前乐观了，台币的高点不见得会破。〞一位小型商银交易员说。
    
    他们预估，明日台币的区间在31.150-31.350。    
    
    台湾股市周二收盘下跌0.42%。尽管亚股走高，但是权重股表现不佳，且外资汇入力道似有趋缓，台股终
场下跌。 至于外资及陆资在台股小幅卖超3.95亿台币，结束连八日买超。
    
    韩元兑美元 周二跳涨，美元走弱提升风险偏好。韩元兑美元 临收盘前触及1,092.2韩元
，较周五收盘价1,103.3上涨1.0%。韩国周一适逢假日。         
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大
；目前一个月美元/台币远汇 报31.030/31.080，上日收在31.170。    
      　
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价     成交量   上日 
                        元                                        亿美元  
                      报价                                                
 台北外汇经纪公     31.280     31.370   31.198-31.349   31.345      9.97    6.21
 司                                                                       
 元太外汇经纪公     31.279     31.368   31.200-31.334   31.318      3.09   3.145
 司                                                                       
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.190/-0.170              -0.150/-0.130
 美元/台币六个月期        -0.395/-0.365              -0.330/-0.305
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　

 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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