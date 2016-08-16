台湾汇市：台币随韩元大涨收升，外商银抛汇令台币再度靠向本波高位

* 台币随韩元强升，再趋近波段高位 * 午后外商银抛汇，力道不小 * 明日区间料在31.150-31.350 路透台北8月16日 - 台币兑美元 周二收升。交易员表示，韩元 冒险意愿升高同时拉抬 台币，且午后外商保管银行陆续抛汇，力道不小，令台币再度靠向本波高位31.166。 台币8月11日(上周四)盘中高位在31.166，前高是去年7月22日的31.165。汇银人士表示，尽管台股<.TWII >今日收盘下跌，但午后有2-3家外商银行抛汇力道颇大，推升台币。上午盘出口商虽稍有抛汇，不过下午以后 动作就沈寂许多。 〞下午后31.200这里有一些被(央行)安排的美元买盘。〞一家本地商银交易员表示。 他们也说，8月至今台币大致是处于升值行情，出口商卖的美元尚且不多。若是美元行情一直被压在低位 ，出口商一直惜售，但到月底出口商美元卖压势必仍要出笼，则届时台币可能再有一波升值行情，也不排除再 挑战31大关。 但也有交易员认为，台股 走至今日恐怕是高点已现，未来将进入震荡整理格局，再冲高点有些困 难。在此情况下，外商再大幅的净汇入可能也很有限，不排除31.166会是今年的高位。 〞股市没有之前乐观了，台币的高点不见得会破。〞一位小型商银交易员说。 他们预估，明日台币的区间在31.150-31.350。 台湾股市周二收盘下跌0.42%。尽管亚股走高，但是权重股表现不佳，且外资汇入力道似有趋缓，台股终 场下跌。 至于外资及陆资在台股小幅卖超3.95亿台币，结束连八日买超。 韩元兑美元 周二跳涨，美元走弱提升风险偏好。韩元兑美元 临收盘前触及1,092.2韩元 ，较周五收盘价1,103.3上涨1.0%。韩国周一适逢假日。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大 ；目前一个月美元/台币远汇 报31.030/31.080，上日收在31.170。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 31.280 31.370 31.198-31.349 31.345 9.97 6.21 司 元太外汇经纪公 31.279 31.368 31.200-31.334 31.318 3.09 3.145 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.190/-0.170 -0.150/-0.130 美元/台币六个月期 -0.395/-0.365 -0.330/-0.305 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)