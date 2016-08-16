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市场报道 | 2016年 8月 16日 星期二 22:20 BJT

美国各类经济指标总览--2016/8/16

美国劳工部公布，7月消费者物价指数(CPI)较前月持平(预估为持平)，较上年同期上涨0.8%(预估为上涨0.9
%)；7月核心CPI较上年同期上涨2.2%(预估为上涨2.3%)，较前月上涨0.1%(预估为上涨0.2%)；7月民间部门每周
平均实质所得上升0.6%。 
    
    美国商务部公布，7月房屋开工上升2.1%，年率为121.1万户；7月建筑许可减少0.1%，年率为115.2万户。 
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，美国7月工业生产较前月上升0.7%，为2014年11月以来
最大升幅，预估为增长0.3%，6月数据被下修至上升0.4%，前值为上升0.6%；美国7月产能利用率为75.9%，预估
为75.6%。 
    
                                       当前值                           前次值  
 失业率(%)                                4.9  (7月)                       4.9  (6月)
 非农业就业岗位(万)                  增加25.5  (7月)                  增加29.2  (6月修正值)
 平均时薪(%)                             +0.3  (7月)                      +0.1  (6月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)                  持平  (7月)                      +0.2  (6月)
 不包括食品和能源核心CPI(%)              +0.1  (7月)                      +0.2  (6月)
 实质所得(%)                             +0.6  (7月)                      -0.1  (6月)
 最终需求生产者物价指数(PPI)(%           -0.4  (7月)                      +0.5  (6月)
 )                                                                              
 不包括食品和能源的最终需求PPI           -0.3  (7月)                      +0.4  (6月)
 (%)                                                                            
 国内生产总值(GDP)(%)                    +1.2  (第二季初值)               +0.8  (第一季终值)  
 GDP平减指数(%)                          +2.2  (第二季初值)          　　 +0.5  (第一季终值)   
 零售销售(%)                             持平  (7月)                      +0.8  (6月)
 国际贸易收支(亿美元)               逆差445.1  (6月)                 逆差409.6  (5月修正值)
 雇佣成本(%)                             +0.6  (第二季)                   +0.6  (第一季)
 工业生产(%)                             +0.7  (7月)                       0.4  (6月修正值)
 产能利用率(%)                           75.9  (7月)                      75.4  (6月修正值)
 初请失业金人数(万人)                    26.6  (8月6日当周)               26.7  (7月30日当周修正值
                                                                                )
 联邦预算(亿美元)                   赤字1,130  (7月)                    盈余60  (6月)
 领先指标(%)                              0.3  (6月)                      -0.2  (5月)
 个人所得(%)                            +0.2%  (6月)                     +0.2%  (5月修正值)
 个人消费支出(PCE)物价(%)               +0.1%  (6月)                     +0.2%  (5月)
 消费者信贷(亿美元)                 增加123.2  (6月)                 增加179.1  (5月修正值)
 企业库存(%)                             +0.2  (6月)                      +0.2  (5月修正值)
 建筑支出(%)                             -0.6  (6月)                      -0.1  (5月修正值)
 消费者信心                              97.3  (7月)                      97.4  (6月修正值)
 房屋开工(万户)                         121.1  (7月)                     118.6  (6月修正值)
 建筑许可(万户)                         115.2  (7月)                     115.3  (6月修正值)
 成屋销售(万户)                           557  (6月)                       551  (5月修正值)
 新屋销售(万户)                          59.2  (6月)                      57.2  (5月修正值)
 工厂订单(%)                             -1.5  (6月)                      -1.2  (5月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                   -3.9  (6月修正值)                -2.9  (5月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                55.5  (7月)                      56.5  (6月)
 供应管理协会制造业指数                  52.6  (7月)                      53.2  (6月)
 趸售(批发)库存(%)                       +0.3  (6月)                      +0.2  (5月修正值)
 进口物价(%)                             +0.1  (7月)                      +0.6  (6月修正值)
 出口物价(%)                             +0.2  (7月)                      +0.8  (6月修正值)
 单位劳工成本(%)                         +2.0  (第二季初值)               -0.2  (第一季修正值)
 非农业生产率(%)                         -0.5  (第二季初值)               -0.6  (第一季修正值)
 经常帐(亿美元)                     赤字1,247  (第一季)            赤字1,134.1  (第四季修正值)

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