美国各类经济指标总览--2016/8/16

美国劳工部公布，7月消费者物价指数(CPI)较前月持平(预估为持平)，较上年同期上涨0.8%(预估为上涨0.9 %)；7月核心CPI较上年同期上涨2.2%(预估为上涨2.3%)，较前月上涨0.1%(预估为上涨0.2%)；7月民间部门每周 平均实质所得上升0.6%。 美国商务部公布，7月房屋开工上升2.1%，年率为121.1万户；7月建筑许可减少0.1%，年率为115.2万户。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，美国7月工业生产较前月上升0.7%，为2014年11月以来 最大升幅，预估为增长0.3%，6月数据被下修至上升0.4%，前值为上升0.6%；美国7月产能利用率为75.9%，预估 为75.6%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.9 (7月) 4.9 (6月) 非农业就业岗位(万) 增加25.5 (7月) 增加29.2 (6月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (7月) +0.1 (6月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) 持平 (7月) +0.2 (6月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (7月) +0.2 (6月) 实质所得(%) +0.6 (7月) -0.1 (6月) 最终需求生产者物价指数(PPI)(% -0.4 (7月) +0.5 (6月) ) 不包括食品和能源的最终需求PPI -0.3 (7月) +0.4 (6月) (%) 国内生产总值(GDP)(%) +1.2 (第二季初值) +0.8 (第一季终值) GDP平减指数(%) +2.2 (第二季初值) +0.5 (第一季终值) 零售销售(%) 持平 (7月) +0.8 (6月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差445.1 (6月) 逆差409.6 (5月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第二季) +0.6 (第一季) 工业生产(%) +0.7 (7月) 0.4 (6月修正值) 产能利用率(%) 75.9 (7月) 75.4 (6月修正值) 初请失业金人数(万人) 26.6 (8月6日当周) 26.7 (7月30日当周修正值 ) 联邦预算(亿美元) 赤字1,130 (7月) 盈余60 (6月) 领先指标(%) 0.3 (6月) -0.2 (5月) 个人所得(%) +0.2% (6月) +0.2% (5月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1% (6月) +0.2% (5月) 消费者信贷(亿美元) 增加123.2 (6月) 增加179.1 (5月修正值) 企业库存(%) +0.2 (6月) +0.2 (5月修正值) 建筑支出(%) -0.6 (6月) -0.1 (5月修正值) 消费者信心 97.3 (7月) 97.4 (6月修正值) 房屋开工(万户) 121.1 (7月) 118.6 (6月修正值) 建筑许可(万户) 115.2 (7月) 115.3 (6月修正值) 成屋销售(万户) 557 (6月) 551 (5月修正值) 新屋销售(万户) 59.2 (6月) 57.2 (5月修正值) 工厂订单(%) -1.5 (6月) -1.2 (5月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -3.9 (6月修正值) -2.9 (5月修正值) 供应管理协会非制造业指数 55.5 (7月) 56.5 (6月) 供应管理协会制造业指数 52.6 (7月) 53.2 (6月) 趸售(批发)库存(%) +0.3 (6月) +0.2 (5月修正值) 进口物价(%) +0.1 (7月) +0.6 (6月修正值) 出口物价(%) +0.2 (7月) +0.8 (6月修正值) 单位劳工成本(%) +2.0 (第二季初值) -0.2 (第一季修正值) 非农业生产率(%) -0.5 (第二季初值) -0.6 (第一季修正值) 经常帐(亿美元) 赤字1,247 (第一季) 赤字1,134.1 (第四季修正值)