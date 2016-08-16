路透基点：广发证券贷款获热烈反响，承贷额已超100亿港元--TRLPC

路透香港8月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，广发证券 股份有限公司的40亿港元(5.16亿美元)三年期到期一次性偿还贷款，已吸 引逾20家银行、超过100亿港元的参贷承诺。 消息人士称，借款方正在考虑扩大贷款规模，贷款协议料将于几周后 签署。 牵头行兼簿记行(MLAB)分别为：中银香港、中信银行(国际)、汇丰、 工银亚洲、上海浦东发展银行、渣打银行和永隆银行，它们于7月6日推出 了这一交易。借款方为广发控股(香港)有限公司，广发证券提供担保函。 所得资金将用于支持该公司的公司债、票据发行和投资业务以及用作 运营资金。一位消息人士称，“许多参与了海通交易的银行也参与了这一 交易，”其指的是海通国际证券集团有限公司在3月签订的128亿港元三年 期到期一次性偿还贷款。 广发证券这笔贷款提供的最高综合收益为224个基点，贷款利率为香 港银行同业拆息(Hibor)加码209个基点；海通证券那笔贷款的最高综合收 益为205个基点，利率为Hibor加码190个基点。(完) (编译 于春红; 审校 张涛)