路透基点：广发证券贷款获热烈反响，承贷额已超100亿港元--TRLPC

****日韩经济指标预测--1月16日-1月23日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
路透香港8月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，广发证券 股份有限公司的40亿港元(5.16亿美元)三年期到期一次性偿还贷款，已吸 引逾20家银行、超过100亿港元的参贷承诺。 消息人士称，借款方正在考虑扩大贷款规模，贷款协议料将于几周后 签署。 牵头行兼簿记行(MLAB)分别为：中银香港、中信银行(国际)、汇丰、 工银亚洲、上海浦东发展银行、渣打银行和永隆银行，它们于7月6日推出 了这一交易。借款方为广发控股(香港)有限公司，广发证券提供担保函。 所得资金将用于支持该公司的公司债、票据发行和投资业务以及用作 运营资金。一位消息人士称，“许多参与了海通交易的银行也参与了这一 交易，”其指的是海通国际证券集团有限公司在3月签订的128亿港元三年 期到期一次性偿还贷款。 广发证券这笔贷款提供的最高综合收益为224个基点，贷款利率为香 港银行同业拆息(Hibor)加码209个基点；海通证券那笔贷款的最高综合收 益为205个基点，利率为Hibor加码190个基点。(完) (编译 于春红; 审校 张涛)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍