亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌脱离三周高位，受日圆升势拖累

“继日圆上涨及油市走软后，受近期油价反弹支撑的风险偏好降温，”乐天证券大宗商品分析师Satoru Yoshida称。

“TOCOM期胶在6月和7月均未能守在160日圆上方，预计不会很快反弹，”Yoshida称。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 上涨45元人民币，收于每吨13,100元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)9月期胶 最新报每公斤132.4美分，下跌0.9美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 于春红/汪红英)