台湾产业：财政部对大陆、韩国、巴西、印度等特定钢铁产品厂商课征临时反倾销税

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透台北8月16日 - 台湾财政部周二宣布，将对中国大陆及韩国产制进口特定镀锌、锌合金扁轧，以及巴西、中国大陆、印度、印尼、韩国及乌克兰等六国产制进口碳钢钢板案，临时课征反倾销税。
财政部表示，经过台湾多家业者提案调查，经济部认定案件对台湾的产业已造成实质损害，因此提出为期四个月的临时倾销税率；至于回溯的部分，财政部官员表示，将在终判结果确定之后，再就其税率进行回溯。
在特定镀锌、锌合金扁轧钢品案中，财政部称，除了中国大陆宝山钢铁厂未被课征的临时反倾销税率之外，其余九家厂商及其他制造商或出口商的税率达25.42-68.33%，韩国所有制造商或出口商则为70.25%。
至于碳钢钢板产品方面，则有巴西、中国大陆、印度、印尼、韩国及乌克等特定厂商和产业被课征反倾销税，其中巴西所有制造商或出口商临时税率31.10%；大陆特定厂商和制造商则40.29-59.73%不等。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
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