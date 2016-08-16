台湾产业：财政部对大陆、韩国、巴西、印度等特定钢铁产品厂商课征临时反倾销税

路透台北8月16日 - 台湾财政部周二宣布，将对中国大陆及韩国产制进口特定镀锌、锌合金扁轧，以及巴西、中国大陆、印度、印尼、韩国及乌克兰等六国产制进口碳钢钢板案，临时课征反倾销税。

财政部表示，经过台湾多家业者提案调查，经济部认定案件对台湾的产业已造成实质损害，因此提出为期四个月的临时倾销税率；至于回溯的部分，财政部官员表示，将在终判结果确定之后，再就其税率进行回溯。

在特定镀锌、锌合金扁轧钢品案中，财政部称，除了中国大陆宝山钢铁厂未被课征的临时反倾销税率之外，其余九家厂商及其他制造商或出口商的税率达25.42-68.33%，韩国所有制造商或出口商则为70.25%。