中国新债：福建下周二招标发行610.7亿一般和专项地方债，期限三至10年

路透上海8月16日 - 中国福建省财政厅周二公告，将于下周二(23日)招标发行总额610. 713亿元人民币一般和专项地方债，其中一般债发行规模436.5323亿元，期限含三年、五年 、七年和10年，专项债174.1807亿元，仅有五年和10年两个品种。 上述债券为福建省今年第二批地方债。在一般债中，有117.9323亿元为置换债券；专项 债中有148.1807亿元为置换债券，中债资信评估公司对债券级为AAA。 截至本周一，今年地方债发行总规模已逾4.3万亿元。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元) 招标时间 发行期 一般债券 三年 43.8323 8月23日上午9:20-10:00 8月24日 五年 130.9 七年 130.9 10年 130.9 小计 436.5323 专项债券 五年 87.1807 8月23日上午10:20-11:0 8月24日 0 10年 87 小计 174.1807 总计 610.713 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮30%。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)