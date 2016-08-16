版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 17:42 BJT

中国新债：福建下周二招标发行610.7亿一般和专项地方债，期限三至10年

路透上海8月16日 - 中国福建省财政厅周二公告，将于下周二(23日)招标发行总额610.
713亿元人民币一般和专项地方债，其中一般债发行规模436.5323亿元，期限含三年、五年
、七年和10年，专项债174.1807亿元，仅有五年和10年两个品种。
    
    上述债券为福建省今年第二批地方债。在一般债中，有117.9323亿元为置换债券；专项
债中有148.1807亿元为置换债券，中债资信评估公司对债券级为AAA。
    
    截至本周一，今年地方债发行总规模已逾4.3万亿元。
    
    具体发行规模和招标时间如下：   
     类别         期限     规模(亿元)        招标时间          发行期
   一般债券       三年        43.8323  8月23日上午9:20-10:00   8月24日
                  五年          130.9                                  
                  七年          130.9                                  
                  10年          130.9                                  
                  小计       436.5323                                  
   专项债券       五年        87.1807  8月23日上午10:20-11:0   8月24日
                                                 0            
                  10年             87                                  
                  小计       174.1807                                  
                  总计        610.713                                  
     
   上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮30%。
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 (完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here
                                   here

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐