重温稿-《中国新债预测》七年续发国债收益率均值2.63%，配置需求比较稳固

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
* 招标品种：财政部七年期续发固息国债
* 期限及招标金额：350亿元
* 招标时间: 周三(8月17日)10:35-11:35
* 受访人数: 7位(银行、券商)
* 预测区间：2.60%-2.64%
* 预测均值: 2.63%(按各家机构预测值平均)
路透上海8月16日 - 中国财政部周三将招标续发行七年固息国债。路透调查显示，尽管今日现券向好势头降温，午后国债期货并由升转跌，但机构对新债的配置需求仍比较稳固，明日新债定位有望继续稍低于现有二级水平。
不过交易员同时指出，若午后不佳情绪在明日延续甚至走恶，不排除新债加权收益率被拉高，与边际收益率的差距也可能走阔。
华中一银行交易员预计，考虑到手续费，明日七年国债加权收益率预计在2.63%左右。但“今天下午情绪不太好，明天(收益率)可能还得上，边际看高点保险些。”
中债国债到期收益率曲线 显示，七年期最新收益率为2.6316%；二级市场上，本次续发标的券160014 最新成交在2.66%。
国开行今日上午招标发行的三至20年增发债，结果总体与预期相差不大，倍数介于3-5倍之间。
国债期货五年和10年两个主力合约均由早盘的上涨转为收跌，较上日结算价跌幅分别为0.07%和0.18%。
明日招标国债为财政部今年第14期 七年品种的第二次续发。采用混合式招标方式，标的为价格，按年付息。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
招标当日，之前发行的同期国债停止交易一天；招标结束至8月18日进行分销；8月22日起与之前发行的同期国债合并上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2016年6月16日开始计息；票面利率2.95%。
投标标位变动幅度为0.06元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为75个、15个和30个标位。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。