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亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 18:02 BJT

东南亚股市：走势疲弱，泰国股市跌至一周低点

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   383.24     1.20   +0.32  +15.15   332.82
    新加坡                     2858.80    -8.41   -0.29   -0.83  2882.73
    马来西亚                  1699.89     9.56   +0.57   +0.44  1692.51
    泰国                      1537.52   -11.59   -0.75  +19.37  1288.02
    印尼                      5371.85    51.29   +0.96  +16.96  4593.01
    菲律宾                     7983.38    23.21   +0.29  +14.83  6952.08
    越南                        658.11    -1.36   -0.21  +13.66   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 高琦/汪红英；审校 张明钧/艾茂林)

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