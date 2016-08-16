路透基点：台湾力信建设为其58.28亿台币项目融资--TRLPC

路透香港8月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾力信建设开发有限公司已委托台湾土地银行为其58.28亿台币(1.87亿美元)的五年期项目融资。

一位消息人士称，该融资项目的条款和细节尚未敲定，预计最早将于本周进入一般联贷阶段。

土地和地产项目或将组成担保抵押品，借贷方的董事长料将为担保人。(完)