中国能源：7月全社会用电量同比增长8.2%至5,523亿千瓦时--能源局

路透北京8月16日 - 中国国家能源局称，7月全社会用电量5,523亿千瓦时，同比增长8.2%。1-7月用电量增长3.6%，增幅较上半年的2.7%扩大。

周二刊登在国家能源局网站的新闻稿指出，1-7月，全国全社会用电量累计33,289亿千瓦时。剔除2月份闰月因素，日均同比增长3.1%。

1-7月全社会用电量中，分产业看，第一产业用电量同比增长6.4%，第二产业用电量增长1.6%，第三产业用电量增长10.2%，城乡居民生活用电量增长8.0%。

1-7月，全国发电设备累计平均利用小时为2,150小时，同比减少163小时。其中，水电设备平均利用小时为2,080小时，增加168小时；火电设备平均利用小时为2,335小时，减少222小时。（完）