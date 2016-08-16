中国能源：7月全社会用电量同比增长8.2%至5,523亿千瓦时--能源局

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透北京8月16日 - 中国国家能源局称，7月全社会用电量5,523亿千瓦时，同比增长8.2%。1-7月用电量增长3.6%，增幅较上半年的2.7%扩大。
周二刊登在国家能源局网站的新闻稿指出，1-7月，全国全社会用电量累计33,289亿千瓦时。剔除2月份闰月因素，日均同比增长3.1%。
1-7月全社会用电量中，分产业看，第一产业用电量同比增长6.4%，第二产业用电量增长1.6%，第三产业用电量增长10.2%，城乡居民生活用电量增长8.0%。
1-7月，全国发电设备累计平均利用小时为2,150小时，同比减少163小时。其中，水电设备平均利用小时为2,080小时，增加168小时；火电设备平均利用小时为2,335小时，减少222小时。（完）
浏览原文，点选能源局链接： here (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
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