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亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 19:13 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货自10周高点回落，受压于获利了结和马币上涨

路透吉隆坡8月16日 - 马来西亚棕榈油期货周二自10周高点回落，因投资者对近期涨势获利了结，且马币上涨限制了对棕榈油期货的需求。

指标10月棕榈油期货 下跌1.4%，至每吨2,542马币(林吉特)，创7月8日以来最大跌幅。

交易量为61,873口，高于2015年均量44,600口。

“超买市场出现获利了结操作，还有马币的因素，”一位吉隆坡的交易员说，其并称棕榈油市场可能追随大商所植物油期货的较好表现。

“如果(大连市场)涨势持续，棕榈油将走升。”

大商所1月豆油合约 周二上涨1.7%，1月棕榈油合约 上涨1.8%。

芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油合约 下跌0.5%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 王兴亚；审校 王洋)

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