马来西亚期市：棕榈油期货自10周高点回落，受压于获利了结和马币上涨

标题新闻：马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨----船货验证机构ITS
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路透吉隆坡8月16日 - 马来西亚棕榈油期货周二自10周高点回落，因投资者对近期涨势获利了结，且马币上涨限制了对棕榈油期货的需求。
指标10月棕榈油期货 下跌1.4%，至每吨2,542马币(林吉特)，创7月8日以来最大跌幅。
交易量为61,873口，高于2015年均量44,600口。
“超买市场出现获利了结操作，还有马币的因素，”一位吉隆坡的交易员说，其并称棕榈油市场可能追随大商所植物油期货的较好表现。
“如果(大连市场)涨势持续，棕榈油将走升。”
大商所1月豆油合约 周二上涨1.7%，1月棕榈油合约 上涨1.8%。
芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油合约 下跌0.5%。(完)
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(编译 王兴亚；审校 王洋)
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