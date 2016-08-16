美股业绩：家得宝第二季营收增加6.6%，净利增至24.4亿美元

路透8月16日 - 全球最大家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot) 公布季度营收成长6.6%，因消费者在家装产品方面的支出增加。

该公司截至7月31日止的第二季净利增至24.4亿美元，或每股盈余1.97美元，上年同期分别为22.3亿美元及1.73美元。