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货币新闻 | 2016年 8月 16日 星期二 19:41 BJT

美股业绩：家得宝第二季营收增加6.6%，净利增至24.4亿美元

路透8月16日 - 全球最大家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot) 公布季度营收成长6.6%，因消费者在家装产品方面的支出增加。

该公司截至7月31日止的第二季净利增至24.4亿美元，或每股盈余1.97美元，上年同期分别为22.3亿美元及1.73美元。

净营收从248.3亿美元增长至264.7亿美元。(完)

(编译 王兴亚；审校 王洋)

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