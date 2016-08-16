国际油市：亚洲石脑油裂解价差复苏，但仍大幅低于上年同期

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透新加坡8月16日 - 亚洲石脑油裂解价差周二从22个月低点反弹，来到三日高位每吨15.13美元，但仍比上年同期低82%，因供给过剩持续。
交易员表示，由于预期供给将充裕，一些卖家似乎急于在本周贴水较上周较深的市况下释放船货。
韩国乐天化学以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水14-15美元的价格，买入9月下半月石脑油，为逾五年来最低水平。
KPIC也入市求购石脑油，但结果未知。
上周韩国的现货价格在13.50美元左右，为2015年1月初以来最低。
但由于裂解装置维护，又恰逢印度和中东大量出口导致供给增加，本周价格大跌。
台塑石化和日本的JX Nippon Oil预计都会在9月下半月完成裂解装置的维护。
不过日本的出光兴产和韩国的SK能源接下来将关闭裂解装置进行维护。两家公司的维护时间都是在9月，关闭的裂解装置产能分别是年产68.7万吨和66万吨。
亚洲汽油裂解价差升至一个半月高位每桶4.55美元，7月时曾跌至平均2.72美元的低位，而去年7月时的平均水平还是15.53美元。
新加坡现货市场上有一笔石脑油和一笔汽油交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 王兴亚)
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