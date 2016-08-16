美国个股：苹果计划今年底前在中国设立亚太首家独立运营研发中心--CEO

标题新闻：马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨----船货验证机构ITS
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路透北京8月16日 - 美国消费电子公司苹果 执行长（CEO）库克表示，苹果公司将加大在华投资，计划2016年底前在中国设立亚太地区第一家独立运营的研发中心，积极参与中国“互联网+”行动和中国智能制造。
据中央电视台周二报导，库克（Tim Cook）是在与中国国务院副总理张高丽会面时做出上述表示的。
张高丽表示，希望包括苹果公司在内的美国企业，充分发挥自身优势，积极开展对中国业务，加大对中国投资合作，全面拓展在华产业链，为中国经济社会持续健康发展作出积极贡献，也为构建中美新型大国关系贡献力量。
苹果股价周一收涨，报109.48美元。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。