国际油市：亚洲380-cst燃料油正价差缩窄，东西方套利窗口打开

路透新加坡8月16日 - 亚洲380-cst燃料油正价差周二尾盘缩窄，交易员称这是因为预期第四季时供应收紧，东西方套利窗口随之打开。

“跨月价差今天普遍走强，但(380-cst燃料油)10/11月跨月价差只是在收盘前才升高，”一位新加坡交易员称。

“看起来有些人认为市场供应届时将趋紧，”该交易员说。

行业消息人士称，截至1100 GMT，380-cst燃料油10/11月跨月价差较前一交易日收窄0.75美元，正价差为较新加坡报价每吨贴水0.50美元。

近月9/10月跨月价差亦收窄，较周一收窄0.45美元至与新加坡报价持平。

交易商表示，价差缩窄表明市场人气至少目前而言更为偏多，因预期未来几个月供应趋紧，这促使套利窗口放宽。

近月东西方燃料油价差 ，亦即新加坡180-cst燃料油离岸价格(FOB)与鹿特丹含硫最高3.5%的驳船燃料油FOB价格间的价差，跳升4美元至每吨约19美元，为7月20日以来最高。

8月至今，东西方价差平均为每吨15.89美元，使得套利窗口一直关闭。

新加坡现货市场有五笔交易达成。(完)

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