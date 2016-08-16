国际油市：亚洲380-cst燃料油正价差缩窄，东西方套利窗口打开

标题新闻：马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨----船货验证机构ITS
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路透新加坡8月16日 - 亚洲380-cst燃料油正价差周二尾盘缩窄，交易员称这是因为预期第四季时供应收紧，东西方套利窗口随之打开。
“跨月价差今天普遍走强，但(380-cst燃料油)10/11月跨月价差只是在收盘前才升高，”一位新加坡交易员称。
“看起来有些人认为市场供应届时将趋紧，”该交易员说。
行业消息人士称，截至1100 GMT，380-cst燃料油10/11月跨月价差较前一交易日收窄0.75美元，正价差为较新加坡报价每吨贴水0.50美元。
近月9/10月跨月价差亦收窄，较周一收窄0.45美元至与新加坡报价持平。
交易商表示，价差缩窄表明市场人气至少目前而言更为偏多，因预期未来几个月供应趋紧，这促使套利窗口放宽。
近月东西方燃料油价差 ，亦即新加坡180-cst燃料油离岸价格(FOB)与鹿特丹含硫最高3.5%的驳船燃料油FOB价格间的价差，跳升4美元至每吨约19美元，为7月20日以来最高。
8月至今，东西方价差平均为每吨15.89美元，使得套利窗口一直关闭。
新加坡现货市场有五笔交易达成。(完)
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(编译 王兴亚；审校 李军)
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