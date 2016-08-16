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市场报道 | 2016年 8月 16日 星期二 22:27 BJT

美国热股：汽配零售商ADVANCE AUTO PARTS季度营收下滑，股价挫跌3%

路透8月16日 - 美国汽车配件零售商ADVANCE AUTO PARTS INC 公布季度营收下滑4.8%。

ADVANCE AUTO PARTS周二早盘下挫3.09%，报162.58美元。(完)

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