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市场报道 | 2016年 8月 16日 星期二 22:38 BJT

美国热股：摩根士丹利上涨，ValueAct Capital Management购入该行约2%股份

路透8月16日 - 据周一披露的一份监管文件，ValueAct Capital Management LP购入摩根士丹利 1.98%的股份。

摩根士丹利周二早盘上涨1.99%，报30.25美元。(完)

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