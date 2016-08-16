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市场报道 | 2016年 8月 16日 星期二 22:23 BJT

美国热股：家得宝季度营收增长6.6%且上调全年盈利预估，股价上涨

路透8月16日 - 全球最大家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot)上调全年盈利预估，且公布季度营收成长6.6%，因消费者在家装产品方面的支出增加。

家得宝周二早盘上涨升0.93%，报138.34美元。(完) 　　

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