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市场报道 | 2016年 8月 17日 星期三 04:51 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，因美元走低引发回补空头

路透芝加哥8月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周二收升，交易员称，因美元疲弱引发温和的回补空头。

美元下跌使美国商品成为投资者对冲通胀的工具。

不过，小麦价格升幅受到全球供应充足所限，供应充裕继续抑制海外买家对美国小麦的需求。

指标CBOT-9月小麦合约触及40日移动均线的阻力位，自6月21日以来该合约也没有突破该水准。

CBOT-9月合约 收涨1-1/2美分，报每蒲式耳4.23-1/2美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为150,344口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 李军)

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