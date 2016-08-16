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市场报道 | 2016年 8月 17日 星期三 03:34 BJT

纽约期市：纽约可可期货升至一个月高位，但9月/12月合约价差大幅走宽

路透纽约/伦敦8月16日 - 纽约可可期货周二升至一个月高位，但9月/12月合约贴水大幅走宽至合约最低，因供应忧虑吸引投资者买入新作作物。

原糖期货连升第三日，受助于美元疲弱和利多技术信号，罗布斯塔咖啡期货连跌第四日，触及三周低点。

12月纽约可可 收高44美元，或1.5%，报每吨3,059美元，为7月18日来最高。9月/12月合约贴水大幅走宽至21美元，为合约最低，周五是9月合约的首个交割通知日。

“交易商仍然相信可以作多可可，所以他们再进场买进12月合约，而不是仅仅平仓和出脱9月合约，”RJO Futures资深市场策略师Peter Mooses说。

“昨日9月合约价格高于12月合约，随着9月可可合约接近首个交割通知日，12月合约上涨，对多头来说是一个好的迹象。”

科特迪瓦(象牙海岸)到岸的可可豆数量较上年下降。交易员称，在目前2015-16年全球供应严重不足后供应收紧，任何作物问题迹象都会提振可可价格。

12月伦敦可可 收高14英镑，或0.6%，报每磅2,431英镑，此为7月13日来最高。

原糖延续上日涨势。10月原糖期货 收高0.28美分，或1.4%，报每磅20.26美分。

美元触及七周最低水准，对糖价提供一些支撑。

10月白糖期货 收高4.2美元，或0.8%，报每吨544.5美元。

9月罗布斯塔咖啡期货 收跌26美元，或1.4%，报每吨1,775美元，为7月25日来最低，延续上日跌势。

12月阿拉比卡咖啡期货 收高0.2美分，或0.1%，报每磅1.4075美元。(完)

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(编译 利棣儿；审校 李军)

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