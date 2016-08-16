纽约期市：纽约可可期货升至一个月高位，但9月/12月合约价差大幅走宽

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
路透纽约/伦敦8月16日 - 纽约可可期货周二升至一个月高位，但9月/12月合约贴水大幅走宽至合约最低，因供应忧虑吸引投资者买入新作作物。
原糖期货连升第三日，受助于美元疲弱和利多技术信号，罗布斯塔咖啡期货连跌第四日，触及三周低点。
12月纽约可可 收高44美元，或1.5%，报每吨3,059美元，为7月18日来最高。9月/12月合约贴水大幅走宽至21美元，为合约最低，周五是9月合约的首个交割通知日。
“交易商仍然相信可以作多可可，所以他们再进场买进12月合约，而不是仅仅平仓和出脱9月合约，”RJO Futures资深市场策略师Peter Mooses说。
“昨日9月合约价格高于12月合约，随着9月可可合约接近首个交割通知日，12月合约上涨，对多头来说是一个好的迹象。”
科特迪瓦(象牙海岸)到岸的可可豆数量较上年下降。交易员称，在目前2015-16年全球供应严重不足后供应收紧，任何作物问题迹象都会提振可可价格。
12月伦敦可可 收高14英镑，或0.6%，报每磅2,431英镑，此为7月13日来最高。
原糖延续上日涨势。10月原糖期货 收高0.28美分，或1.4%，报每磅20.26美分。
美元触及七周最低水准，对糖价提供一些支撑。
10月白糖期货 收高4.2美元，或0.8%，报每吨544.5美元。
9月罗布斯塔咖啡期货 收跌26美元，或1.4%，报每吨1,775美元，为7月25日来最低，延续上日跌势。
12月阿拉比卡咖啡期货 收高0.2美分，或0.1%，报每磅1.4075美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 李军)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
这首三节短诗是格罗斯向《走出非洲》作者伊萨克·迪内森的致敬，更是对于同名电影结尾处女主人公凯伦（作家本人）的一段独白的和诗，格罗斯没有拘泥于原诗句的结构，而是沿用了主人公与非洲对话的形式，层层递进，赋予了非洲崭新的内涵，表达了自己对“非洲”的一往情深。