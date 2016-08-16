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货币新闻 | 2016年 8月 17日 星期三 04:42 BJT

国际油市：API公布上周美国原油库存意外减少，但汽油和馏分油库存意外增加

路透纽约8月16日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存意外下降，但汽油和馏分油库存增加。

API公布，截至8月12日该周，美国原油库存减少100万桶，至5.198亿桶，分析师预估为增加52.2万桶。库欣原油库存减少68万桶。

API还公布，上周汽油库存增加220万桶，分析师预期为减少160万桶。上周馏分油库存增加240万桶，市场预期为减少74.2万桶。(完)

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