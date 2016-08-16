《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月16日

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.66 -0.51 -0.52 5261254 京东 25.02 -0.30 -1.18 13694978 新浪 71.64 -0.69 -0.95 1332863 搜狐 39.73 +0.12 +0.30 195032 网易 213.20 +1.72 +0.81 1493084 百度 173.30 +0.35 +0.20 2641983 台湾 台湾积体电路 29.08 -0.31 -1.05 1845064 联电 1.91 -0.02 -1.04 314132 日月光 6.00 -0.05 -0.83 224657 矽品精密 7.58 -0.01 -0.13 127065 和信超媒体 2.59 -0.01 -0.38 13659 友达 4.05 +0.13 +3.32 414297 中华电信 36.65 -0.17 -0.46 25830 台湾国际航电 55.18 -0.40 -0.72 748405 香港 中国移动 62.60 -1.07 -1.68 189907 中国联通 10.78 -0.03 -0.28 39808 中国电信 51.05 -0.82 -1.58 6626 中芯国际 5.05 -0.08 -1.56 45389 电讯盈科 6.60 -0.08 -1.17 4131 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 戴素萍 审校 徐文焰)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。