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亚洲 | 2016年 8月 17日 星期三 06:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月16日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          96.66    -0.51    -0.52   5261254
    京东                25.02    -0.30    -1.18  13694978
    新浪              71.64    -0.69    -0.95   1332863
    搜狐              39.73    +0.12    +0.30    195032
    网易             213.20    +1.72    +0.81   1493084
    百度             173.30    +0.35    +0.20   2641983
    
    台湾
    台湾积体电路       29.08    -0.31    -1.05   1845064
    联电                1.91    -0.02    -1.04    314132
    日月光              6.00    -0.05    -0.83    224657
    矽品精密           7.58    -0.01    -0.13    127065
    和信超媒体         2.59    -0.01    -0.38     13659
    友达                4.05    +0.13    +3.32    414297
    中华电信           36.65    -0.17    -0.46     25830
    台湾国际航电      55.18    -0.40    -0.72    748405
    
    香港
    中国移动           62.60    -1.07    -1.68    189907
    中国联通           10.78    -0.03    -0.28     39808
    中国电信           51.05    -0.82    -1.58      6626
    中芯国际            5.05    -0.08    -1.56     45389
    电讯盈科         6.60    -0.08    -1.17      4131
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 戴素萍 审校 徐文焰)

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