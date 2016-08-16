澳新经济指标预测--8月17日-8月24日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月15日当周 8月16日(二) 2245 新西兰HLFS失业率 第二季 5.3% 5.7% HLFS就业增长(较前季) +0.6% +1.2% HLFS就业参与率 68.8% 69.0% 2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第二季 -- -1.0% 产出物价 -- -0.2% 8月17日(三) 0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第二季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +2.0% +2.1% 8月18日(四) 0130 澳洲就业人数(万人) 7月 增加1.1 增加0.79 全职就业人数(万人) -- 增加3.84 就业参与率 64.9% 64.9% 失业率 5.8% 5.8% 8月19日(五) 暂无重要经济数据公布。 8月22日当周 8月22日(一) 暂无重要经济数据公布。 8月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 7月 -- 41.3 出口(亿新西兰元) -- 42.6 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差1.27 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至7月的一年 -- 逆差33.1 8月24日(三) 0130 澳洲建筑完工 第二季 -- -2.6% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 陈宗琦；审校 戴素萍)