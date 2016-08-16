澳新经济指标预测--8月17日-8月24日****

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月15日当周 8月16日(二) 2245 新西兰HLFS失业率 第二季 5.3% 5.7% HLFS就业增长(较前季) +0.6% +1.2% HLFS就业参与率 68.8% 69.0% 2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第二季 -- -1.0% 产出物价 -- -0.2% 8月17日(三) 0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第二季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +2.0% +2.1% 8月18日(四) 0130 澳洲就业人数(万人) 7月 增加1.1 增加0.79 全职就业人数(万人) -- 增加3.84 就业参与率 64.9% 64.9% 失业率 5.8% 5.8% 8月19日(五) 暂无重要经济数据公布。 8月22日当周 8月22日(一) 暂无重要经济数据公布。 8月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 7月 -- 41.3 出口(亿新西兰元) -- 42.6 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差1.27 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至7月的一年 -- 逆差33.1 8月24日(三) 0130 澳洲建筑完工 第二季 -- -2.6% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 陈宗琦；审校 戴素萍)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。