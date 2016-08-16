日韩经济指标预测--8月17日-8月24日****

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月15日当周 8月17日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超8,918 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超4,922 2350 日本贸易收支(亿日圆) 7月 顺差2,837 顺差6,928 出口(较上年同期) -14.0% -7.4% 进口(较上年同期) -20.6% -18.8% 8月18日(四) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 7月 -- -2.7% (较前月) -- +0.2% 2300 日本路透短观制造业信心指数 8月 -- 正3 8月19日(五) 暂无重要经济数据公布。 8月22日当周 8月22日(一) 暂无重要经济数据公布。 8月23日(二) 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 -- 49.3 8月24日(三) 暂无重要经济数据公布。 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。