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市场报道 | 2016年 8月 17日 星期三 06:42 BJT

全球贵金属：8月16日SPDR黄金持仓增加0.19%，或1.78吨

路透8月16日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量增加0.19%，至962.23吨，周一为960.45吨。

黄金持仓量 从30,879,317.77盎司升至30,936,579.93盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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