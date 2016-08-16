金砖国家：8月16日股汇市收盘纵览

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
路透8月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月16日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.03%，报915.6点。
中国股市：沪综指震荡收跌，银行股整体回调对大盘形成拖累
中国汇市：美指偏弱人民币续收升，银行结售汇数据影响不大
香港股市：与许多亚洲股市一道基本收平，触及年内高位后降温
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巴西股市：在周一上扬后，受获利了结压力下滑，指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.49%，报58,855.432点。
巴西汇市：雷亚尔升值，但涨幅缩减，因美联储一位有影响的决策者表示，美国升息可能最快就在下月。雷亚尔兑美元 收报3.1929/40，上日收报3.1870/85。
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南非股市：略为走高，总部在南非的投资公司Brait 回购股票，抵消了金矿集团AngloGold Ashanti 增发新股的影响。指标Top-40指数 收盘上涨0.2%，报45,392.84点；大盘综合指数 收盘持平，报52,396.4点。
南非汇市：兰特在震荡交易中回落，因未能突破关键技术阻力位
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印度股市：收低，因苏格兰皇家银行(RBS)取消与印孚瑟斯(Infosys) 的合同后，软件服务出口类股下滑。BSE指数 收盘下跌0.31%，报28,064.61点；NSE指数 收盘下跌0.34%，报8,642.55点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.7625/66.7725，上交易日收报66.885/66.895。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.28%，报974.82点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.63%，报503.81点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.4%，报63.775；卢布兑欧元 贬值0.43%，报71.95。(完) (整理 郑茵 审校 李爽)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。