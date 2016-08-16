金砖国家：8月16日股汇市收盘纵览

路透8月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月16日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.03%，报915.6点。

中国股市：沪综指震荡收跌，银行股整体回调对大盘形成拖累

中国汇市：美指偏弱人民币续收升，银行结售汇数据影响不大

香港股市：与许多亚洲股市一道基本收平，触及年内高位后降温

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巴西股市：在周一上扬后，受获利了结压力下滑，指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.49%，报58,855.432点。

巴西汇市：雷亚尔升值，但涨幅缩减，因美联储一位有影响的决策者表示，美国升息可能最快就在下月。雷亚尔兑美元 收报3.1929/40，上日收报3.1870/85。

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南非股市：略为走高，总部在南非的投资公司Brait 回购股票，抵消了金矿集团AngloGold Ashanti 增发新股的影响。指标Top-40指数 收盘上涨0.2%，报45,392.84点；大盘综合指数 收盘持平，报52,396.4点。

南非汇市：兰特在震荡交易中回落，因未能突破关键技术阻力位

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印度股市：收低，因苏格兰皇家银行(RBS)取消与印孚瑟斯(Infosys) 的合同后，软件服务出口类股下滑。BSE指数 收盘下跌0.31%，报28,064.61点；NSE指数 收盘下跌0.34%，报8,642.55点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.7625/66.7725，上交易日收报66.885/66.895。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.28%，报974.82点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.63%，报503.81点。