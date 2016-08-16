《中国报摘》--中国证券报8月17日

国际油市：油价小升，得益于美元走软和产油国减产预期
“油价本周将受到美元走势而非原油本身所带动，特朗普就职典礼...是大事一件，”OANDA券商驻新加坡资深市场分析师Jeffrey Halley表示。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强周二主持召开国务院常务会议，部署对钢铁煤炭行业化解过剩产能开展专项督查。
* 其他:
--方正集团发布公告称，近期收到证监会《调查通知书》，因涉嫌违反证券法律法规，证监会决定对其立案调查。
--上海清算所已于周一将期限在1年以内（含）的美元对人民币普通欧式期权交易纳入中央对手清算业务，成为全球首家为场外市场外汇期权交易提供中央对手清算服务的清算机构。
--万科 称，定向增发股份收购深圳地铁资产的计划尚未与大股东达成共识。公司将持续就本次交易方案和相关方进行沟通，尽快推动各方达成共识，但本次交易的推进仍存在不确定性。
--华夏幸福 发布公告称，公司间接全资子公司九通基业投资有限公司拟收购瑞凯达实业持有的中科廊坊科技谷有限公司100%股权，暂定交易价款为22.93亿元人民币。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 乔艳红)
“油价本周将受到美元走势而非原油本身所带动，特朗普就职典礼...是大事一件，”OANDA券商驻新加坡资深市场分析师Jeffrey Halley表示。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0630 1.0641 -0.10 +1.11 1.0513 美元/日圆 114.39 114.51 -0.10 -2.12 116.87 欧元/日圆 121.60 121.83 -0.19 -1.25 123.14 美元/瑞郎 1.0092 1.0083 +0.09 -0.84 1.0178 英镑/美元 1.2051 1.2176 -1.03 -2.31 1.2336 美元/加元 1.3129 1.3111 +0.14 -2.24 1.3430 美元/离岸人民币 6.8590 6.8456 +0.20 -1.63 6.9726 澳元/美元
上周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）强势上行，录得五连阳，最终报收于975.77点。当周，最高上冲至982.11点，最低下探至912.58点，全周涨幅为6.6919%。从指数走势看，CIFI将继续攀升。