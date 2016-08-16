《中国报摘》--中国证券报8月17日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强周二主持召开国务院常务会议，部署对钢铁煤炭行业化解过剩产能开展专项督查。

* 其他:

--方正集团发布公告称，近期收到证监会《调查通知书》，因涉嫌违反证券法律法规，证监会决定对其立案调查。

--上海清算所已于周一将期限在1年以内（含）的美元对人民币普通欧式期权交易纳入中央对手清算业务，成为全球首家为场外市场外汇期权交易提供中央对手清算服务的清算机构。

--万科 称，定向增发股份收购深圳地铁资产的计划尚未与大股东达成共识。公司将持续就本次交易方案和相关方进行沟通，尽快推动各方达成共识，但本次交易的推进仍存在不确定性。