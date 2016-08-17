《台湾重要政经日程》--8月17日-10月10日

=====================今日重要政经消息==============================
8/17(三)
--09:30 〞2016台日企业经营国际论坛〞。
--12:00 三三企业交流会--〞大数据价创台湾经济〞专题演讲。
--12:30 科技部举办科学园区上半年营收创历年同期次高记者会。
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8/19(五)
--16:00 主计总处公布第二季经济成长率终值；第一季为年衰退0.68%。
*--16:20 央行公布第二季经常帐，上季顺差207.2亿美元。
8/22(一)
--08:30 主计总处公布7月季调失业率，上月为3.96%。
--16:00 经济部公布7月外销订单年变动率，上月为年减2.4%。
8/23(二)
--16:00 经济部公布7月工业生产指数年变动率，上月年增0.88%。
8/24(三)
--16:20 央行公布M2货币总计数(y/y)，上月为年增4.42%。
9/2(五)
--12:30 央行标售105/11期公债，金额300亿台币，天期为10年期，9/7(三)发行。
9/5(一)
--16:20 央行公布8月底外汇存底，上月为底4,340.87亿美元。
9/6(二)
--08:30 主计总处公布8月消费者物价指数(CPI)，上月为年增1.23%。
9/7(三)
--16:00 财政部公布8月出口及进口数据，上月出口年增1.2%。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--中秋节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完)
(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)